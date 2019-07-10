Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,98
|2,70
|10,37
|Çemtaş
|5,81
|5,44
|6,80
|Otokar
|117,10
|110,30
|6,17
|Vakıflar Bankası
|4,79
|4,52
|5,97
|Şok Marketler
|9,90
|9,45
|4,76
|Koza Madencilik
|6,31
|6,04
|4,47
|İttifak Holding
|6,25
|5,99
|4,34
|Arçelik
|19,59
|18,80
|4,20
|Pegasus
|48,24
|46,38
|4,01
|Gübre Fabrik.
|2,60
|2,50
|4,00
|Türk Telekom
|5,22
|5,02
|3,98
|T.S.K.B.
|0,80
|0,77
|3,90
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|6,72
|3,72
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,83
|3,61
|Sabancı Holding
|9,18
|8,87
|3,49
|Vestel
|10,08
|9,74
|3,49
|İş Bankası (C)
|6,48
|6,27
|3,35
|TAV Havalimanları
|25,02
|24,22
|3,30
|Halkbank
|6,02
|5,83
|3,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|2,50
|3,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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