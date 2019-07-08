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Borsada en çok değer kazanan hisseler

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek33,4031,944,57
Tukaş4,424,273,51
Anadolu Efes20,4619,863,02
Ege Endüstri502,90489,002,84
Doğan Holding1,191,162,59
Emlak Konut GMYO1,231,202,50
Pegasus47,6446,522,41
Sabancı Holding9,299,111,98
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,561,531,96
Fenerbahçe Futbol7,617,471,87
Koza Altın50,2549,341,84
Tofaş Oto. Fab.19,4619,121,78
Çemtaş5,485,391,67
Sasa Polyester6,896,791,47
Çemaş Döküm0,720,711,41
Alarko GMYO43,1842,601,36
Hektaş14,5114,341,19
Ford Otosan60,3559,651,17
Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,991,01
İş GMYO1,021,010,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:38
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