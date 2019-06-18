Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,42 11,08 12,09 Çelebi 99,00 92,90 6,57 Parsan 15,15 14,28 6,09 Koç Holding 17,48 16,66 4,92 Anadolu Efes 19,41 18,55 4,64 İş Bankası (C) 5,49 5,25 4,57 İpek Doğal Enerji 5,47 5,24 4,39 Şok Marketler 9,43 9,05 4,20 Kardemir (D) 2,33 2,24 4,02 Yataş 4,48 4,32 3,70 Tofaş Oto. Fab. 18,37 17,73 3,61 Ülker Bisküvi 20,12 19,42 3,60 Mavi Giyim 35,90 34,66 3,58 Arçelik 18,31 17,71 3,39 Türk Telekom 4,91 4,75 3,37 Türk Traktör 29,66 28,70 3,34 Otokar 106,70 103,40 3,19 Pegasus 40,70 39,54 2,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Migros Ticaret 13,33 12,96 2,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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