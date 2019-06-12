Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler12 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,24
|1,17
|5,98
|Metro Holding
|1,10
|1,04
|5,77
|Parsan
|13,03
|12,34
|5,59
|Global Yat. Holding
|3,09
|2,95
|4,75
|Arçelik
|18,02
|17,26
|4,40
|Alarko Holding
|3,10
|3,00
|3,33
|Bera Holding
|1,87
|1,81
|3,31
|Polisan Holding
|2,64
|2,56
|3,13
|Pegasus
|37,30
|36,30
|2,75
|Koza Madencilik
|7,72
|7,53
|2,52
|Ülker Bisküvi
|20,02
|19,53
|2,51
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|5,15
|1,94
|Net Holding
|1,59
|1,56
|1,92
|Koza Altın
|50,00
|49,10
|1,83
|Çemtaş
|5,24
|5,15
|1,75
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,16
|1,72
|Aksa
|9,08
|8,94
|1,57
|Bim Mağazalar
|78,60
|77,40
|1,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,13
|1,41
|Petkim
|5,04
|4,97
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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