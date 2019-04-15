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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gersan Elektrik2,122,024,95
Vestel13,2512,744,00
Özderici GMYO0,840,813,70
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,300,293,45
İttifak Holding4,774,642,80
Hektaş11,9311,672,23
ICBC Turkey Bank3,643,571,96
Ülker Bisküvi19,0018,651,88
Alarko Holding2,502,461,63
Mavi Giyim37,2036,701,36
Kerevitaş Gıda1,521,501,33
T.S.K.B.0,760,751,33
Enka İnşaat5,024,961,21
Turkcell12,6412,491,20
İndeks Bilgisayar7,006,921,16
GSD Holding0,920,911,10
İş GMYO0,960,951,05
Alarko GMYO42,4042,080,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,451,440,69
Albaraka Türk1,491,480,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
  1. BIST 100
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  3. Borsada en çok değer kazanan hisseler

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