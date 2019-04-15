Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler15 Nisan 2019 Pazartesi 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,12
|2,02
|4,95
|Vestel
|13,25
|12,74
|4,00
|Özderici GMYO
|0,84
|0,81
|3,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,29
|3,45
|İttifak Holding
|4,77
|4,64
|2,80
|Hektaş
|11,93
|11,67
|2,23
|ICBC Turkey Bank
|3,64
|3,57
|1,96
|Ülker Bisküvi
|19,00
|18,65
|1,88
|Alarko Holding
|2,50
|2,46
|1,63
|Mavi Giyim
|37,20
|36,70
|1,36
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,50
|1,33
|T.S.K.B.
|0,76
|0,75
|1,33
|Enka İnşaat
|5,02
|4,96
|1,21
|Turkcell
|12,64
|12,49
|1,20
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|6,92
|1,16
|GSD Holding
|0,92
|0,91
|1,10
|İş GMYO
|0,96
|0,95
|1,05
|Alarko GMYO
|42,40
|42,08
|0,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|1,44
|0,69
|Albaraka Türk
|1,49
|1,48
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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