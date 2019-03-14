Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler14 Mart 2019 Perşembe 19:00
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,53
|1,44
|6,25
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,57
|5,10
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Tat Gıda
|4,63
|4,43
|4,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,85
|4,65
|4,30
|Pegasus
|29,22
|28,04
|4,21
|Çelebi
|68,45
|65,80
|4,03
|GSD Holding
|1,09
|1,05
|3,81
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|2,55
|3,53
|Arçelik
|19,80
|19,13
|3,50
|Kardemir (D)
|2,39
|2,31
|3,46
|Metro Holding
|0,91
|0,88
|3,41
|İndeks Bilgisayar
|8,23
|7,97
|3,26
|Koza Madencilik
|5,73
|5,55
|3,24
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|İpek Doğal Enerji
|4,75
|4,63
|2,59
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|8,94
|2,46
|Doğan Holding
|1,26
|1,23
|2,44
|Otokar
|119,70
|117,00
|2,31
|Koza Altın
|44,80
|43,80
|2,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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