Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler01 Şubat 2019 Cuma 18:50
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,10
|1,92
|9,38
|Ülker Bisküvi
|19,46
|18,40
|5,76
|Anadolu Cam
|3,05
|2,92
|4,45
|Global Yat. Holding
|3,56
|3,46
|2,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|8,85
|2,82
|İş Bankası (C)
|5,84
|5,68
|2,82
|Çelebi
|64,00
|62,40
|2,56
|Enerjisa Enerji
|5,72
|5,60
|2,14
|Zorlu Enerji
|1,49
|1,46
|2,05
|Fenerbahçe Futbol
|7,96
|7,81
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,06
|1,89
|Gübre Fabrik.
|3,25
|3,20
|1,56
|Alarko Holding
|2,61
|2,57
|1,56
|Verusa Holding
|17,11
|16,85
|1,54
|Kartonsan
|360,00
|354,70
|1,49
|Migros Ticaret
|17,24
|17,00
|1,41
|Karsan Otomotiv
|1,48
|1,46
|1,37
|Galatasaray Sportif
|1,51
|1,49
|1,34
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
|MLP Sağlık
|13,30
|13,16
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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