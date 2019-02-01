Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,10 1,92 9,38 Ülker Bisküvi 19,46 18,40 5,76 Anadolu Cam 3,05 2,92 4,45 Global Yat. Holding 3,56 3,46 2,89 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 8,85 2,82 İş Bankası (C) 5,84 5,68 2,82 Çelebi 64,00 62,40 2,56 Enerjisa Enerji 5,72 5,60 2,14 Zorlu Enerji 1,49 1,46 2,05 Fenerbahçe Futbol 7,96 7,81 1,92 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,06 1,89 Gübre Fabrik. 3,25 3,20 1,56 Alarko Holding 2,61 2,57 1,56 Verusa Holding 17,11 16,85 1,54 Kartonsan 360,00 354,70 1,49 Migros Ticaret 17,24 17,00 1,41 Karsan Otomotiv 1,48 1,46 1,37 Galatasaray Sportif 1,51 1,49 1,34 GSD Holding 0,87 0,86 1,16 MLP Sağlık 13,30 13,16 1,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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