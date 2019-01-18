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Borsada en çok değer kazanan hisseler

18 Ocak 2019 Cuma 18:42
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)2,382,236,73
Ereğli Demir Çelik7,897,446,05
Coca Cola İçecek33,8832,125,48
İskenderun Demir Çelik6,506,204,84
Bera Holding2,242,144,67
Türk Traktör36,2634,724,44
Çemtaş5,855,614,28
Koç Holding16,2215,623,84
Anadolu Efes20,6619,903,82
Halkbank7,887,603,68
Migros Ticaret15,1114,603,49
İhlas Holding0,320,313,23
Tüpraş130,00126,003,17
Gözde Girişim2,962,873,14
Ford Otosan57,1555,453,07
Anadolu Cam2,722,643,03
Ülker Bisküvi16,3015,842,90
Turkcell14,2413,842,89
Yapı ve Kredi Bank.1,801,752,86
Mavi Giyim30,9430,102,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:42
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