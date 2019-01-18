Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler18 Ocak 2019 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,38
|2,23
|6,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|7,44
|6,05
|Coca Cola İçecek
|33,88
|32,12
|5,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|6,20
|4,84
|Bera Holding
|2,24
|2,14
|4,67
|Türk Traktör
|36,26
|34,72
|4,44
|Çemtaş
|5,85
|5,61
|4,28
|Koç Holding
|16,22
|15,62
|3,84
|Anadolu Efes
|20,66
|19,90
|3,82
|Halkbank
|7,88
|7,60
|3,68
|Migros Ticaret
|15,11
|14,60
|3,49
|İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
|Tüpraş
|130,00
|126,00
|3,17
|Gözde Girişim
|2,96
|2,87
|3,14
|Ford Otosan
|57,15
|55,45
|3,07
|Anadolu Cam
|2,72
|2,64
|3,03
|Ülker Bisküvi
|16,30
|15,84
|2,90
|Turkcell
|14,24
|13,84
|2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|1,75
|2,86
|Mavi Giyim
|30,94
|30,10
|2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ