Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler28 Aralık 2018 Cuma 18:42
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|5,62
|5,39
|4,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,74
|0,72
|2,78
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,73
|2,74
|T.S.K.B.
|0,77
|0,75
|2,67
|Tofaş Oto. Fab.
|16,47
|16,12
|2,17
|Migros Ticaret
|15,08
|14,78
|2,03
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,25
|1,60
|Gersan Elektrik
|3,08
|3,04
|1,32
|İttifak Holding
|3,10
|3,06
|1,31
|İş Fin.Kir.
|4,58
|4,53
|1,10
|Türk Traktör
|33,70
|33,34
|1,08
|Ülker Bisküvi
|14,43
|14,28
|1,05
|Tüpraş
|117,50
|116,30
|1,03
|Gübre Fabrik.
|3,00
|2,97
|1,01
|Yataş
|4,33
|4,29
|0,93
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,23
|0,81
|Polisan Holding
|6,22
|6,17
|0,81
|Anadolu Cam
|2,57
|2,55
|0,78
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|2,70
|0,74
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|4,22
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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