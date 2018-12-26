THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsada en çok değer kazanan hisseler

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:45
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,792,3817,23
Çemaş Döküm0,760,725,56
Koza Madencilik7,377,084,10
İş Fin.Kir.4,594,453,15
İhlas Holding0,350,342,94
Doğtaş Kelebek Mobilya1,251,222,46
Karsan Otomotiv1,281,252,40
İş Bankası (C)4,514,422,04
İpek Doğal Enerji5,205,101,96
Emlak Konut GMYO1,561,531,96
Şişe Cam5,245,141,95
İş GMYO1,051,031,94
Sasa Polyester8,258,121,60
T.S.K.B.0,750,741,35
Aksa7,567,461,34
MLP Sağlık10,9010,761,30
Anel Elektrik1,601,581,27
Gentaş1,851,831,09
Türk Telekom3,983,941,02
Ford Otosan51,2550,750,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:45
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada en çok değer kazanan hisseler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle kurtardı
    1. Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle..
    2. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin..
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti..
    4. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    5. Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı
    6. AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan..
    7. Üniversite öğrencileri için..
    8. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    9. MHP Muğla belediye başkan adayları..
    10. AK Parti'den Suriye çıkışı: Rusya'ya..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet..
    12. KKTC'deki darbe girişimi eylemlerine..
    13. Beşiktaş Şenol Güneş'e sözleşme..
    14. Prens Selman ağzındaki baklayı..
    15. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    16. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin..
    19. AK Parti Aydın belediye başkan..
    20. Şanlıurfa'da iş adamının kaçırıldığı..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu