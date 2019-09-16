Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 58,10 61,70 -5,83 Petkim 3,50 3,66 -4,37 Netaş Telekom. 8,72 9,08 -3,96 Türk Hava Yolları 11,86 12,34 -3,89 Vestel 10,79 11,10 -2,79 Tekfen Holding 20,30 20,88 -2,78 Sasa Polyester 6,05 6,20 -2,42 İş Fin.Kir. 2,22 2,27 -2,20 Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 1,82 -2,20 Kerevitaş Gıda 2,30 2,35 -2,13 Türk Telekom 5,52 5,64 -2,13 Akbank 7,50 7,66 -2,09 İskenderun Demir Çelik 6,16 6,28 -1,91 Garanti Bankası 9,47 9,64 -1,76 MLP Sağlık 14,50 14,76 -1,76 Karsan Otomotiv 1,15 1,17 -1,71 Zorlu Enerji 1,20 1,22 -1,64 Turkcell 13,24 13,45 -1,56 Çemtaş 5,35 5,43 -1,47 Aksa Enerji 2,69 2,73 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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