Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler16 Eylül 2019 Pazartesi 18:53
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|58,10
|61,70
|-5,83
|Petkim
|3,50
|3,66
|-4,37
|Netaş Telekom.
|8,72
|9,08
|-3,96
|Türk Hava Yolları
|11,86
|12,34
|-3,89
|Vestel
|10,79
|11,10
|-2,79
|Tekfen Holding
|20,30
|20,88
|-2,78
|Sasa Polyester
|6,05
|6,20
|-2,42
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,27
|-2,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,78
|1,82
|-2,20
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|2,35
|-2,13
|Türk Telekom
|5,52
|5,64
|-2,13
|Akbank
|7,50
|7,66
|-2,09
|İskenderun Demir Çelik
|6,16
|6,28
|-1,91
|Garanti Bankası
|9,47
|9,64
|-1,76
|MLP Sağlık
|14,50
|14,76
|-1,76
|Karsan Otomotiv
|1,15
|1,17
|-1,71
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,22
|-1,64
|Turkcell
|13,24
|13,45
|-1,56
|Çemtaş
|5,35
|5,43
|-1,47
|Aksa Enerji
|2,69
|2,73
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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