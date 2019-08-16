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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

16 Ağustos 2019 Cuma 18:43
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri456,70481,00-5,05
MLP Sağlık11,8312,40-4,60
Garanti Bankası8,939,28-3,77
Anadolu Cam2,352,44-3,69
Akbank6,937,18-3,48
Vakıflar Bankası4,374,52-3,32
Trakya Cam2,352,43-3,29
Tüpraş125,80130,00-3,23
Türk Hava Yolları11,4011,76-3,06
Soda Sanayii5,265,42-2,95
Şişe Cam4,134,23-2,36
Ereğli Demir Çelik6,216,36-2,36
Aksa Enerji2,572,63-2,28
Şekerbank0,890,91-2,20
Tekfen Holding21,0021,46-2,14
TAV Havalimanları23,3623,84-2,01
Net Holding1,461,49-2,01
Yapı ve Kredi Bank.2,502,55-1,96
Vestel9,9210,11-1,88
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,641,67-1,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:43
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