Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler16 Ağustos 2019 Cuma 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|456,70
|481,00
|-5,05
|MLP Sağlık
|11,83
|12,40
|-4,60
|Garanti Bankası
|8,93
|9,28
|-3,77
|Anadolu Cam
|2,35
|2,44
|-3,69
|Akbank
|6,93
|7,18
|-3,48
|Vakıflar Bankası
|4,37
|4,52
|-3,32
|Trakya Cam
|2,35
|2,43
|-3,29
|Tüpraş
|125,80
|130,00
|-3,23
|Türk Hava Yolları
|11,40
|11,76
|-3,06
|Soda Sanayii
|5,26
|5,42
|-2,95
|Şişe Cam
|4,13
|4,23
|-2,36
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|6,36
|-2,36
|Aksa Enerji
|2,57
|2,63
|-2,28
|Şekerbank
|0,89
|0,91
|-2,20
|Tekfen Holding
|21,00
|21,46
|-2,14
|TAV Havalimanları
|23,36
|23,84
|-2,01
|Net Holding
|1,46
|1,49
|-2,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|2,55
|-1,96
|Vestel
|9,92
|10,11
|-1,88
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,64
|1,67
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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