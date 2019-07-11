Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler11 Temmuz 2019 Perşembe 18:39
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Vestel
|9,85
|10,08
|-2,28
|Tekfen Holding
|24,00
|24,46
|-1,88
|Garanti Bankası
|9,63
|9,80
|-1,73
|İş Bankası (C)
|6,37
|6,48
|-1,70
|İpek Doğal Enerji
|4,79
|4,87
|-1,64
|Pegasus
|47,66
|48,24
|-1,20
|ICBC Turkey Bank
|3,39
|3,43
|-1,17
|Gübre Fabrik.
|2,57
|2,60
|-1,15
|Koza Madencilik
|6,24
|6,31
|-1,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|0,93
|-1,08
|Sasa Polyester
|6,54
|6,61
|-1,06
|Metro Holding
|0,95
|0,96
|-1,04
|Şekerbank
|0,97
|0,98
|-1,02
|İş GMYO
|1,00
|1,01
|-0,99
|Coca Cola İçecek
|32,70
|33,00
|-0,91
|Türk Hava Yolları
|12,28
|12,38
|-0,81
|Akbank
|7,47
|7,53
|-0,80
|Anadolu Cam
|2,71
|2,73
|-0,73
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,53
|1,54
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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