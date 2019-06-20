Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 102,60 112,00 -8,39 Pegasus 40,10 41,26 -2,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Tüpraş 115,70 119,00 -2,77 Tekfen Holding 25,96 26,70 -2,77 Parsan 14,59 14,99 -2,67 İndeks Bilgisayar 6,83 7,01 -2,57 Sasa Polyester 6,20 6,36 -2,52 TAV Havalimanları 25,70 26,30 -2,28 Soda Sanayii 6,73 6,88 -2,18 Ford Otosan 59,05 60,20 -1,91 Çemtaş 5,26 5,36 -1,87 İpek Doğal Enerji 5,51 5,61 -1,78 Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77 İş Fin.Kir. 3,93 4,00 -1,75 Emlak Konut GMYO 1,15 1,17 -1,71 Şok Marketler 9,06 9,20 -1,52 Good-Year 2,60 2,64 -1,52 Verusa Holding 18,82 19,10 -1,47 Odaş Elektrik 1,42 1,44 -1,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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