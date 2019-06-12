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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:39
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,534,75-4,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,38-2,63
Şok Marketler8,859,07-2,43
İttifak Holding6,206,35-2,36
MLP Sağlık12,4012,70-2,36
Tüpraş121,40124,00-2,10
Enka İnşaat5,145,25-2,10
Ege Endüstri478,00487,90-2,03
Gentaş1,521,55-1,94
Vestel9,509,68-1,86
Verusa Holding18,7019,05-1,84
Ereğli Demir Çelik7,607,74-1,81
Akbank6,316,42-1,71
Soda Sanayii7,117,23-1,66
Kordsa Teknik Tekstil12,4112,59-1,43
T.S.K.B.0,700,71-1,41
Anadolu Efes19,2419,50-1,33
Aksa Enerji2,322,35-1,28
Gübre Fabrik.2,502,53-1,19
Vakıflar Bankası3,823,86-1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:39
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

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