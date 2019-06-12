Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış Değişim % MLP Sağlık 12,39 12,70 -2,44 İş Fin.Kir. 4,64 4,75 -2,32 İhlas Holding 0,44 0,45 -2,22 Anadolu Efes 19,20 19,50 -1,54 Mavi Giyim 33,80 34,24 -1,29 İttifak Holding 6,27 6,35 -1,26 Tüpraş 122,80 124,00 -0,97 Kordsa Teknik Tekstil 12,47 12,59 -0,95 Yataş 4,26 4,30 -0,93 Vestel 9,59 9,68 -0,93 Verusa Holding 18,88 19,05 -0,89 Gentaş 1,54 1,55 -0,65 Akbank 6,38 6,42 -0,62 Türk Traktör 27,80 27,96 -0,57 Vakıflar Bankası 3,84 3,86 -0,52 Ereğli Demir Çelik 7,70 7,74 -0,52 Fenerbahçe Futbol 7,33 7,36 -0,41 Enka İnşaat 5,23 5,25 -0,38 Şok Marketler 9,04 9,07 -0,33 İndeks Bilgisayar 6,52 6,54 -0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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