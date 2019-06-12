Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler12 Haziran 2019 Çarşamba 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki kapanış
|Değişim %
|MLP Sağlık
|12,39
|12,70
|-2,44
|İş Fin.Kir.
|4,64
|4,75
|-2,32
|İhlas Holding
|0,44
|0,45
|-2,22
|Anadolu Efes
|19,20
|19,50
|-1,54
|Mavi Giyim
|33,80
|34,24
|-1,29
|İttifak Holding
|6,27
|6,35
|-1,26
|Tüpraş
|122,80
|124,00
|-0,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|12,59
|-0,95
|Yataş
|4,26
|4,30
|-0,93
|Vestel
|9,59
|9,68
|-0,93
|Verusa Holding
|18,88
|19,05
|-0,89
|Gentaş
|1,54
|1,55
|-0,65
|Akbank
|6,38
|6,42
|-0,62
|Türk Traktör
|27,80
|27,96
|-0,57
|Vakıflar Bankası
|3,84
|3,86
|-0,52
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|7,74
|-0,52
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|7,36
|-0,41
|Enka İnşaat
|5,23
|5,25
|-0,38
|Şok Marketler
|9,04
|9,07
|-0,33
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|6,54
|-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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