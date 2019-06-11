Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,62 1,69 -4,14 Gentaş 1,55 1,61 -3,73 Tekfen Holding 25,30 26,26 -3,66 ASELSAN 18,44 19,05 -3,20 Sasa Polyester 6,56 6,76 -2,96 İttifak Holding 6,35 6,53 -2,76 Yataş 4,30 4,42 -2,71 Turkcell 12,33 12,67 -2,68 Netaş Telekom. 6,53 6,71 -2,68 Tat Gıda 4,40 4,52 -2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,39 -2,56 Türk Hava Yolları 12,92 13,26 -2,56 Zorlu Enerji 1,16 1,19 -2,52 Albaraka Türk 1,17 1,20 -2,50 Net Holding 1,56 1,60 -2,50 İş Bankası (C) 5,15 5,28 -2,46 İskenderun Demir Çelik 6,50 6,66 -2,40 Sabancı Holding 8,01 8,20 -2,32 Koza Altın 49,10 50,25 -2,29 Kardemir (D) 2,29 2,34 -2,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.