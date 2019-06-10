Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,82 4,99 -3,41 Arçelik 17,47 17,88 -2,29 Bim Mağazalar 80,25 82,05 -2,19 Anadolu Efes 19,59 19,99 -2,00 Vestel 9,51 9,70 -1,96 Koç Holding 16,52 16,81 -1,73 Mavi Giyim 34,94 35,54 -1,69 Çemaş Döküm 0,70 0,71 -1,41 Turkcell 12,67 12,85 -1,40 Verusa Holding 19,17 19,40 -1,19 Otokar 103,00 104,20 -1,15 Metro Holding 1,05 1,06 -0,94 ICBC Turkey Bank 3,33 3,36 -0,89 Tüpraş 125,90 126,90 -0,79 Tekfen Holding 26,26 26,44 -0,68 Pegasus 37,00 37,20 -0,54 Kartonsan 311,00 312,50 -0,48 Garanti Bankası 8,36 8,40 -0,48 Türk Telekom 4,73 4,74 -0,21 TAV Havalimanları 26,30 26,34 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.