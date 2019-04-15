Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,41 0,43 -4,65 Sabancı Holding 7,64 7,90 -3,29 Şişe Cam 5,89 6,08 -3,13 Ford Otosan 49,94 51,50 -3,03 Verusa Holding 20,50 21,12 -2,94 Ereğli Demir Çelik 9,18 9,45 -2,86 Parsan 9,97 10,25 -2,73 Tofaş Oto. Fab. 18,51 19,00 -2,58 Metro Holding 0,77 0,79 -2,53 MLP Sağlık 12,08 12,39 -2,50 Hürriyet Gzt. 0,82 0,84 -2,38 Galatasaray Sportif 1,26 1,29 -2,33 Tüpraş 127,10 129,80 -2,08 Ege Endüstri 457,80 467,50 -2,07 Koç Holding 16,24 16,55 -1,87 TAV Havalimanları 23,74 24,14 -1,66 Kardemir (D) 2,38 2,42 -1,65 Gözde Girişim 3,31 3,36 -1,49 Tekfen Holding 23,90 24,26 -1,48 Gübre Fabrik. 2,76 2,80 -1,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.