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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:43
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,410,43-4,65
Sabancı Holding7,647,90-3,29
Şişe Cam5,896,08-3,13
Ford Otosan49,9451,50-3,03
Verusa Holding20,5021,12-2,94
Ereğli Demir Çelik9,189,45-2,86
Parsan9,9710,25-2,73
Tofaş Oto. Fab.18,5119,00-2,58
Metro Holding0,770,79-2,53
MLP Sağlık12,0812,39-2,50
Hürriyet Gzt.0,820,84-2,38
Galatasaray Sportif1,261,29-2,33
Tüpraş127,10129,80-2,08
Ege Endüstri457,80467,50-2,07
Koç Holding16,2416,55-1,87
TAV Havalimanları23,7424,14-1,66
Kardemir (D)2,382,42-1,65
Gözde Girişim3,313,36-1,49
Tekfen Holding23,9024,26-1,48
Gübre Fabrik.2,762,80-1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:43
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