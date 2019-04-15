Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler15 Nisan 2019 Pazartesi 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,41
|0,43
|-4,65
|Sabancı Holding
|7,64
|7,90
|-3,29
|Şişe Cam
|5,89
|6,08
|-3,13
|Ford Otosan
|49,94
|51,50
|-3,03
|Verusa Holding
|20,50
|21,12
|-2,94
|Ereğli Demir Çelik
|9,18
|9,45
|-2,86
|Parsan
|9,97
|10,25
|-2,73
|Tofaş Oto. Fab.
|18,51
|19,00
|-2,58
|Metro Holding
|0,77
|0,79
|-2,53
|MLP Sağlık
|12,08
|12,39
|-2,50
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,84
|-2,38
|Galatasaray Sportif
|1,26
|1,29
|-2,33
|Tüpraş
|127,10
|129,80
|-2,08
|Ege Endüstri
|457,80
|467,50
|-2,07
|Koç Holding
|16,24
|16,55
|-1,87
|TAV Havalimanları
|23,74
|24,14
|-1,66
|Kardemir (D)
|2,38
|2,42
|-1,65
|Gözde Girişim
|3,31
|3,36
|-1,49
|Tekfen Holding
|23,90
|24,26
|-1,48
|Gübre Fabrik.
|2,76
|2,80
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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