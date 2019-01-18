Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81 1,88 -3,72 Şok Marketler 10,27 10,56 -2,75 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,30 -2,60 Koza Altın 53,95 55,20 -2,26 TAV Havalimanları 24,84 25,36 -2,05 Soda Sanayii 7,25 7,40 -2,03 İpek Doğal Enerji 5,80 5,92 -2,03 Karsan Otomotiv 1,53 1,56 -1,92 Yataş 4,56 4,63 -1,51 GSD Holding 0,80 0,81 -1,23 Koza Madencilik 7,40 7,49 -1,20 Garanti Bankası 9,15 9,25 -1,08 İttifak Holding 3,05 3,08 -0,97 Akbank 6,55 6,61 -0,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,26 -0,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 3,02 -0,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,66 -0,60 Global Yat. Holding 3,38 3,40 -0,59 Afyon Çimento 4,78 4,80 -0,42 Çelebi 58,55 58,75 -0,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.