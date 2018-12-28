Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler28 Aralık 2018 Cuma 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,24
|-15,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|3,06
|-11,11
|Tekfen Holding
|20,34
|21,68
|-6,18
|Koza Madencilik
|7,28
|7,54
|-3,45
|Şok Marketler
|10,65
|10,98
|-3,01
|MLP Sağlık
|10,57
|10,88
|-2,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,24
|-2,42
|Bim Mağazalar
|85,40
|87,40
|-2,29
|Koza Altın
|50,30
|51,40
|-2,14
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,95
|-2,11
|Coca Cola İçecek
|30,10
|30,72
|-2,02
|ICBC Turkey Bank
|4,91
|5,01
|-2,00
|Göltaş Çimento
|12,47
|12,72
|-1,97
|Doğan Holding
|1,01
|1,03
|-1,94
|Kardemir (D)
|2,14
|2,18
|-1,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,46
|9,62
|-1,66
|Global Yat. Holding
|2,99
|3,04
|-1,64
|Türk Hava Yolları
|16,01
|16,25
|-1,48
|Garanti Bankası
|7,96
|8,07
|-1,36
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ