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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

28 Aralık 2018 Cuma 18:43
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,051,24-15,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,723,06-11,11
Tekfen Holding20,3421,68-6,18
Koza Madencilik7,287,54-3,45
Şok Marketler10,6510,98-3,01
MLP Sağlık10,5710,88-2,85
Doğtaş Kelebek Mobilya1,211,24-2,42
Bim Mağazalar85,4087,40-2,29
Koza Altın50,3051,40-2,14
Hürriyet Gzt.0,930,95-2,11
Coca Cola İçecek30,1030,72-2,02
ICBC Turkey Bank4,915,01-2,00
Göltaş Çimento12,4712,72-1,97
Doğan Holding1,011,03-1,94
Kardemir (D)2,142,18-1,83
Kordsa Teknik Tekstil9,469,62-1,66
Global Yat. Holding2,993,04-1,64
Türk Hava Yolları16,0116,25-1,48
Garanti Bankası7,968,07-1,36
Metro Holding0,760,77-1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:43
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsadaen çok değer kaybeden hisseler

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