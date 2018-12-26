Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler26 Aralık 2018 Çarşamba 18:45
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,77
|0,82
|-6,10
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,13
|-2,56
|GSD Holding
|0,80
|0,82
|-2,44
|Çemtaş
|5,90
|6,02
|-1,99
|Anadolu Efes
|20,72
|21,10
|-1,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,26
|-1,59
|Türk Traktör
|33,80
|34,24
|-1,29
|Metro Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|Doğuş Otomotiv
|4,29
|4,34
|-1,15
|Global Yat. Holding
|2,98
|3,01
|-1,00
|Net Holding
|2,02
|2,04
|-0,98
|Bera Holding
|2,08
|2,10
|-0,95
|Kardemir (D)
|2,19
|2,21
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|4,56
|-0,88
|Bim Mağazalar
|84,75
|85,50
|-0,88
|Albaraka Türk
|1,26
|1,27
|-0,79
|Gözde Girişim
|2,68
|2,70
|-0,74
|Şok Marketler
|10,90
|10,98
|-0,73
|Aksa Enerji
|2,77
|2,79
|-0,72
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|7,32
|-0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ