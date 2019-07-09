Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler09 Temmuz 2019 Salı 18:41
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|1,95
|1,87
|4,28
|Bim Mağazalar
|88,00
|84,95
|3,59
|Enka İnşaat
|5,88
|5,71
|2,98
|Tüpraş
|115,40
|113,10
|2,03
|Enerjisa Enerji
|5,97
|5,86
|1,88
|Turkcell
|12,75
|12,57
|1,43
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|2,61
|0,77
|Parsan
|14,70
|14,62
|0,55
|Ford Otosan
|60,40
|60,35
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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