Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış Değişim % Parsan 12,70 12,34 2,92 Tekfen Holding 25,98 25,30 2,69 Pegasus 37,20 36,30 2,48 Arçelik 17,68 17,26 2,43 Global Yat. Holding 3,02 2,95 2,37 Alarko Holding 3,07 3,00 2,33 Bim Mağazalar 79,20 77,40 2,33 Koza Madencilik 7,70 7,53 2,26 TAV Havalimanları 26,38 25,82 2,17 Polisan Holding 2,61 2,56 1,95 Petkim 5,06 4,97 1,81 Anadolu Cam 2,85 2,80 1,79 Emlak Konut GMYO 1,18 1,16 1,72 Karsan Otomotiv 1,19 1,17 1,71 Koza Altın 49,92 49,10 1,67 Aksa 9,08 8,94 1,57 Çemtaş 5,23 5,15 1,55 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Aselsan 18,70 18,44 1,41 Sabancı Holding 8,12 8,01 1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





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