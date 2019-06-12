Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler12 Haziran 2019 Çarşamba 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki kapanış
|Değişim %
|Parsan
|12,70
|12,34
|2,92
|Tekfen Holding
|25,98
|25,30
|2,69
|Pegasus
|37,20
|36,30
|2,48
|Arçelik
|17,68
|17,26
|2,43
|Global Yat. Holding
|3,02
|2,95
|2,37
|Alarko Holding
|3,07
|3,00
|2,33
|Bim Mağazalar
|79,20
|77,40
|2,33
|Koza Madencilik
|7,70
|7,53
|2,26
|TAV Havalimanları
|26,38
|25,82
|2,17
|Polisan Holding
|2,61
|2,56
|1,95
|Petkim
|5,06
|4,97
|1,81
|Anadolu Cam
|2,85
|2,80
|1,79
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,16
|1,72
|Karsan Otomotiv
|1,19
|1,17
|1,71
|Koza Altın
|49,92
|49,10
|1,67
|Aksa
|9,08
|8,94
|1,57
|Çemtaş
|5,23
|5,15
|1,55
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,70
|1,43
|Aselsan
|18,70
|18,44
|1,41
|Sabancı Holding
|8,12
|8,01
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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