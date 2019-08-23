Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler23 Ağustos 2019 Cuma 18:41
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,51
|0,53
|-3,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,85
|-3,53
|Yataş
|5,29
|5,41
|-2,22
|Tüpraş
|132,00
|134,00
|-1,49
|Gentaş
|1,35
|1,37
|-1,46
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,41
|-1,35
|Gübre Fabrik.
|4,06
|4,11
|-1,22
|İş Fin.Kir.
|2,10
|2,12
|-0,94
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,41
|-0,71
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|5,88
|-0,68
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|3,03
|-0,66
|Arçelik
|17,10
|17,19
|-0,52
|Koza Madencilik
|8,13
|8,17
|-0,49
|Türk Hava Yolları
|11,19
|11,24
|-0,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,64
|11,65
|-0,09
|Hektaş
|14,74
|14,75
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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