Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,51 0,53 -3,77 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,85 -3,53 Yataş 5,29 5,41 -2,22 Tüpraş 132,00 134,00 -1,49 Gentaş 1,35 1,37 -1,46 İndeks Bilgisayar 7,31 7,41 -1,35 Gübre Fabrik. 4,06 4,11 -1,22 İş Fin.Kir. 2,10 2,12 -0,94 Odaş Elektrik 1,40 1,41 -0,71 İpek Doğal Enerji 5,84 5,88 -0,68 Park Elek.Madencilik 3,01 3,03 -0,66 Arçelik 17,10 17,19 -0,52 Koza Madencilik 8,13 8,17 -0,49 Türk Hava Yolları 11,19 11,24 -0,44 Kordsa Teknik Tekstil 11,64 11,65 -0,09 Hektaş 14,74 14,75 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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