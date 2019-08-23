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Borsada değer kaybeden hisseler

23 Ağustos 2019 Cuma 18:41
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,510,53-3,77
İhlas Gayrimenkul0,820,85-3,53
Yataş5,295,41-2,22
Tüpraş132,00134,00-1,49
Gentaş1,351,37-1,46
İndeks Bilgisayar7,317,41-1,35
Gübre Fabrik.4,064,11-1,22
İş Fin.Kir.2,102,12-0,94
Odaş Elektrik1,401,41-0,71
İpek Doğal Enerji5,845,88-0,68
Park Elek.Madencilik3,013,03-0,66
Arçelik17,1017,19-0,52
Koza Madencilik8,138,17-0,49
Türk Hava Yolları11,1911,24-0,44
Kordsa Teknik Tekstil11,6411,65-0,09
Hektaş14,7414,75-0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:41
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsadaen çok değer kaybeden hisseler

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