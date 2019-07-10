Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|18,70
|19,20
|-2,60
|Tukaş
|4,18
|4,25
|-1,65
|Ereğli Demir Çelik
|7,19
|7,28
|-1,24
|Metro Holding
|0,96
|0,97
|-1,03
|Karsan Otomotiv
|1,17
|1,18
|-0,85
|Verusa Holding
|14,88
|15,00
|-0,80
|Net Holding
|1,62
|1,63
|-0,61
|Bera Holding
|1,79
|1,80
|-0,56
|Gersan Elektrik
|2,18
|2,19
|-0,46
|Çelebi
|94,20
|94,40
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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