  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürpriz imza! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Canlı yayında örneklerle açıklandı! Şehitler üzerinden siyaset öyle değil böyle olur

İnsanlık aya mı taşınacak? Uzay madenleri yeni umut kapısı

Malatyalı şehidin cenazesinde CHP'ye tepki

150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor

Rezil olmaktan hiç vazgeçmiyorlar! Kılıçdaroğlu %60 oyla kazanacak diyenler şimdi de…

Yazarımız Halil Kışlacık’ın dileği yerine gelmedi... Yaşar Okuyan iyileşemedi, bu yazıyı okuyamadı

Ersan Şen yeni asgari ücreti duyurdu: Rakam buydu ama Erdoğan üzerine 500 lira daha ekleyecek

Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı! Ümit Kocasakal’ın bile dediğini CHP diyemiyor

Düzce Elon Musk'ı bekliyordu! Halkın hayallerini yıkacak haber geldi
Gündem Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
Gündem

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:15:00 -
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu. Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi.

GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı
GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı

Ekonomi

GABORAS Gayrimenkul Borsası A.Ş. ve Çizmeci İnşaat'tan Stratejik İş Birliği: Çekmeköy'de Yepyeni Bir Vizyon Projesi İçin İmzalar Atıldı

Borsada hisseler çakılınca herkes kaçtı! Uzmanların 'dönün ve toplayın' dediği 10 hisse açıklandı
Borsada hisseler çakılınca herkes kaçtı! Uzmanların 'dönün ve toplayın' dediği 10 hisse açıklandı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsada hisseler çakılınca herkes kaçtı! Uzmanların 'dönün ve toplayın' dediği 10 hisse açıklandı

Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Ekonomi

Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?
Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?

Ekonomi

Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?

{relation id:1816059 slug:'borsa-destek-seviyesine-tutundu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23