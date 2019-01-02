Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Borsa, yeni yıla düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 puana geriledi

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
Borsa, yeni yıla düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,31 değer kaybıyla 90.986,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalışla 90.986,13 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile gıda, içecek oldu.

2018'in son işlem günü pozitif seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazancıyla 91.270,48 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yeni yılda hızlanması beklenen ticaret müzakereleri ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:02
  1. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa resmen açıkladı! O para artık basılmayacak
    1. Avrupa resmen açıkladı! O para artık..
    2. Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu!
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Gram altın219 lira seviyelerinde
    5. Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret.....
    6. BDDK, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin..
    7. Borsa, yeni yıla düşüşle başladı
    8. MEB, CHP’ye boyun eğdi
    9. Görenler şaşkına döndü! Poşete para..
    10. Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da
    11. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    12. Bakan müjdeyi verdi! 5,6 milyar TL...
    13. Dünyanın en büyüklerinden olacak!..
    14. Gözleri ilk günden konuşuyor
    15. Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın
    16. Trabzonspor, Antalya'da topbaşı yapacak
    17. Sivas'ta 101 köy ile bağlantı kesildi
    18. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    19. İstanbul'da bugün trafik yoğun mu?..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü