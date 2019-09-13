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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 933 milyar lira oldu

13 Eylül 2019 Cuma 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 933 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.711.242.0811,37
Garanti Bankası40.488.000.0000,80
Akbank39.832.000.0000,81
Tüpraş34.382.556.1602,67
Turkcell29.590.000.0001,71
Bim Mağazalar29.449.200.0008,74
Enka İnşaat28.500.000.0000,78
İş Bankası (C)28.124.812.5000,54
Ereğli Demir Çelik24.815.000.0000,87
ASELSAN22.777.200.0002,02
Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,53
Ford Otosan21.212.509.5005,37
Türk Telekom19.740.000.0002,47
Sabancı Holding19.159.392.9120,63
İskenderun Demir Çelik18.212.000.0001,21
Türk Hava Yolları17.029.200.0000,51
Anadolu Efes13.559.210.5231,12
Vakıflar Bankası13.325.000.0000,46
Arçelik12.196.894.1001,35
Şişe Cam10.350.000.0000,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:44
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