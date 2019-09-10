0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 918 milyar lira oldu

10 Eylül 2019 Salı 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 918 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.356.216.3541,36
Garanti Bankası39.816.000.0000,79
Akbank38.116.000.0000,77
Tüpraş33.405.921.2802,59
Bim Mağazalar29.522.064.0008,76
Turkcell29.040.000.0001,68
Enka İnşaat27.800.000.0000,76
İş Bankası (C)26.909.820.6000,51
Ereğli Demir Çelik24.150.000.0000,85
ASELSAN22.743.000.0002,01
Yapı ve Kredi Bank.21.033.157.6970,52
Ford Otosan20.896.690.5005,29
Türk Telekom19.180.000.0002,40
Sabancı Holding18.322.827.3000,60
İskenderun Demir Çelik18.067.000.0001,20
Türk Hava Yolları16.836.000.0000,51
Anadolu Efes14.151.315.7861,16
Vakıflar Bankası12.375.000.0000,42
Arçelik12.332.039.7411,36
Şişe Cam10.282.500.0000,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:40
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü
    1. Adana'da tartıştığı eski karısını..
    2. Erzurumspor'dan eski futbolcusu..
    3. İncirli zeytinyağı kürü | Kuru incir..
    4. Libya'daki mültecilerin tahliyesi için..
    5. Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının..
    6. İnegöl Belediyesi’nden kırtasiye..
    7. Yemenli Bakan, BAE'yi görüş..
    8. Görme Engelliler Futbol Yükselme..
    9. Emine Şenlikoğlu'ndan erken evlilik..
    10. Nevşehir'de öğrenci servisi ile..
    11. Beyti kebabı nasıl yapılır? Beyti..
    12. Nijerya'da aşure etkinliğinde arbede:..
    13. Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç..
    14. Van’da açık alanda eylem ve..
    15. Suriye semalarında askeri kargo uçağı..
    16. Ürdün Başbakanı'ndan "öğretmenlerin..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Organlarıyla 5 kişiye umut olan..
    19. Okullara güvenlik alımı ne zaman..
    20. Türkmenistan'da tutuklu olan..
    21. Aydın-İzmir otobanı çift yönlü ulaşıma..
    22. Mehmet Ali Şahin: Bunu gördüler
    23. Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol..
    24. Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan..
    25. HDP önünde eylem yapan ailelere Varank..
    26. İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu..
    27. Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna..
    28. GGC’den BİK Yönetim Kurulu’nun yeni..
    29. Mehmet Ali Şahin'den Canan..
    30. Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın..
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!