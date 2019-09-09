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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 910 milyar lira oldu

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 910 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.950.472.6661,35
Garanti Bankası39.732.000.0000,79
Akbank38.116.000.0000,77
Tüpraş32.930.124.8002,56
Bim Mağazalar29.473.488.0008,75
Turkcell28.886.000.0001,67
Enka İnşaat27.900.000.0000,76
İş Bankası (C)26.774.821.5000,51
Ereğli Demir Çelik23.940.000.0000,84
ASELSAN22.024.800.0001,95
Yapı ve Kredi Bank.20.779.746.1590,51
Ford Otosan20.721.235.5005,24
Türk Telekom19.565.000.0002,45
Sabancı Holding18.200.403.0650,60
İskenderun Demir Çelik17.777.000.0001,18
Türk Hava Yolları16.339.200.0000,49
Anadolu Efes14.151.315.7861,16
Vakıflar Bankası12.400.000.0000,42
Arçelik12.230.680.5111,35
Şişe Cam10.260.000.0000,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
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