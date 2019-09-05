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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 900 milyar lira oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 18:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 900 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.609.806.1591,37
Garanti Bankası39.522.000.0000,79
Akbank37.908.000.0000,77
Tüpraş33.055.334.4002,57
Turkcell29.150.000.0001,69
Bim Mağazalar28.793.424.0008,54
Enka İnşaat28.550.000.0000,78
İş Bankası (C)26.999.820.0000,51
Ereğli Demir Çelik23.240.000.0000,82
ASELSAN21.808.200.0001,93
Yapı ve Kredi Bank.21.033.157.6970,52
Ford Otosan20.773.872.0005,26
Türk Telekom19.810.000.0002,48
Sabancı Holding18.159.594.9860,59
İskenderun Demir Çelik17.806.000.0001,19
Türk Hava Yolları16.408.200.0000,49
Anadolu Efes14.056.578.9441,16
Vakıflar Bankası12.250.000.0000,42
Arçelik11.690.097.9471,29
Şişe Cam10.057.500.0000,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:37
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