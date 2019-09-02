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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 873 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.200.703.0121,30
Garanti Bankası38.220.000.0000,76
Akbank36.816.000.0000,75
Tüpraş32.279.034.8802,51
Enka İnşaat29.050.000.0000,79
Turkcell28.754.000.0001,66
Bim Mağazalar28.562.688.0008,48
İş Bankası (C)25.289.831.4000,48
Ereğli Demir Çelik22.470.000.0000,79
ASELSAN21.181.200.0001,87
Ford Otosan20.808.963.0005,26
Yapı ve Kredi Bank.19.681.629.4920,49
Türk Telekom19.145.000.0002,40
Sabancı Holding18.118.786.9070,59
İskenderun Demir Çelik17.516.000.0001,17
Türk Hava Yolları15.897.600.0000,48
Anadolu Efes14.731.578.9431,21
Vakıflar Bankası11.825.000.0000,40
Arçelik11.669.826.1001,29
Koza Altın10.194.625.0002,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
  1. BIST100
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  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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