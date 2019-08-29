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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 861 milyar lira oldu

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 861 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.352.856.8941,30
Garanti Bankası37.380.000.0000,74
Akbank36.088.000.0000,73
Tüpraş31.552.819.2002,45
Enka İnşaat29.000.000.0000,79
Bim Mağazalar28.550.544.0008,47
Turkcell28.446.000.0001,65
İş Bankası (C)24.794.834.7000,47
Ereğli Demir Çelik22.435.000.0000,79
ASELSAN20.793.600.0001,84
Ford Otosan20.615.962.5005,22
Yapı ve Kredi Bank.19.343.747.4400,48
Türk Telekom18.550.000.0002,33
Sabancı Holding17.894.342.4750,59
İskenderun Demir Çelik17.545.000.0001,17
Türk Hava Yolları15.594.000.0000,47
Anadolu Efes15.146.052.6281,25
Vakıflar Bankası11.600.000.0000,40
Arçelik11.548.195.0231,28
Koza Altın10.431.000.0002,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
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