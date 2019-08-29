Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 862 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.860.036.505 1,31 Garanti Bankası 37.422.000.000 0,74 Akbank 35.932.000.000 0,73 Tüpraş 31.402.567.680 2,44 Enka İnşaat 28.800.000.000 0,78 Bim Mağazalar 28.744.848.000 8,53 Turkcell 27.720.000.000 1,60 İş Bankası (C) 24.749.835.000 0,47 Ereğli Demir Çelik 22.365.000.000 0,79 ASELSAN 20.713.800.000 1,83 Ford Otosan 20.615.962.500 5,22 Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,48 Türk Telekom 18.585.000.000 2,33 Sabancı Holding 17.792.322.278 0,58 İskenderun Demir Çelik 17.661.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 15.690.600.000 0,47 Anadolu Efes 14.968.421.049 1,23 Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,39 Arçelik 11.507.651.331 1,27 Koza Altın 10.606.375.000 2,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.