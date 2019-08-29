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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 862 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.860.036.5051,31
Garanti Bankası37.422.000.0000,74
Akbank35.932.000.0000,73
Tüpraş31.402.567.6802,44
Enka İnşaat28.800.000.0000,78
Bim Mağazalar28.744.848.0008,53
Turkcell27.720.000.0001,60
İş Bankası (C)24.749.835.0000,47
Ereğli Demir Çelik22.365.000.0000,79
ASELSAN20.713.800.0001,83
Ford Otosan20.615.962.5005,22
Yapı ve Kredi Bank.19.512.688.4660,48
Türk Telekom18.585.000.0002,33
Sabancı Holding17.792.322.2780,58
İskenderun Demir Çelik17.661.000.0001,18
Türk Hava Yolları15.690.600.0000,47
Anadolu Efes14.968.421.0491,23
Vakıflar Bankası11.525.000.0000,39
Arçelik11.507.651.3311,27
Koza Altın10.606.375.0002,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:27
  1. BIST100
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  3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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