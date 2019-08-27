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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

27 Ağustos 2019 Salı 13:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 860 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.860.036.5051,31
Garanti Bankası37.464.000.0000,74
Akbank35.828.000.0000,73
Tüpraş32.905.082.8802,55
Bim Mağazalar29.461.344.0008,74
Enka İnşaat28.550.000.0000,78
Turkcell26.664.000.0001,54
İş Bankası (C)24.614.835.9000,47
Ereğli Demir Çelik22.225.000.0000,78
Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,52
Ford Otosan20.370.325.5005,15
ASELSAN20.314.800.0001,80
Türk Telekom18.515.000.0002,32
Sabancı Holding17.853.534.3960,58
İskenderun Demir Çelik17.777.000.0001,18
Türk Hava Yolları16.077.000.0000,48
Anadolu Efes14.352.631.5751,18
Arçelik11.386.020.2541,26
Vakıflar Bankası11.350.000.0000,39
Koza Altın10.347.125.0002,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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