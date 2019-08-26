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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 862 milyar lira oldu

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 862 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.986.831.4071,32
Garanti Bankası37.800.000.0000,75
Akbank35.984.000.0000,73
Tüpraş33.731.466.2402,62
Bim Mağazalar29.534.208.0008,76
Enka İnşaat28.500.000.0000,78
Turkcell27.126.000.0001,57
İş Bankası (C)24.839.834.4000,47
Ereğli Demir Çelik22.505.000.0000,79
Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,52
ASELSAN20.406.000.0001,81
Ford Otosan20.370.325.5005,15
Türk Telekom18.795.000.0002,36
İskenderun Demir Çelik17.835.000.0001,19
Sabancı Holding17.731.110.1600,58
Türk Hava Yolları15.966.600.0000,48
Anadolu Efes14.411.842.1011,19
Arçelik11.406.292.1001,26
Vakıflar Bankası11.325.000.0000,39
Koza Altın10.141.250.0002,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
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