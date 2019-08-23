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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 860 milyar lira oldu

23 Ağustos 2019 Cuma 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 860 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.341.857.1341,33
Garanti Bankası38.010.000.0000,76
Akbank36.140.000.0000,73
Tüpraş33.055.334.4002,57
Bim Mağazalar30.068.544.0008,92
Enka İnşaat27.750.000.0000,76
Turkcell27.676.000.0001,60
İş Bankası (C)24.704.835.3000,47
Ereğli Demir Çelik22.365.000.0000,79
Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,52
Ford Otosan20.703.690.0005,24
ASELSAN20.132.400.0001,78
Türk Telekom18.935.000.0002,37
Sabancı Holding18.016.766.7110,59
İskenderun Demir Çelik17.777.000.0001,18
Türk Hava Yolları15.442.200.0000,46
Anadolu Efes14.553.947.3651,20
Arçelik11.554.952.3061,28
Vakıflar Bankası11.350.000.0000,39
Koza Altın9.874.375.0002,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:42
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