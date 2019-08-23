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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23 Ağustos 2019 Cuma 13:30
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 854 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.936.113.4461,32
Garanti Bankası37.212.000.0000,74
Akbank35.516.000.0000,72
Tüpraş32.930.124.8002,56
Bim Mağazalar29.934.960.0008,88
Turkcell27.720.000.0001,60
Enka İnşaat27.550.000.0000,75
İş Bankası (C)24.344.837.7000,46
Ereğli Demir Çelik22.575.000.0000,79
Yapı ve Kredi Bank.20.948.687.1840,52
Ford Otosan20.493.144.0005,18
ASELSAN20.041.200.0001,77
Türk Telekom18.725.000.0002,35
İskenderun Demir Çelik17.748.000.0001,18
Sabancı Holding17.323.029.3740,57
Türk Hava Yolları15.497.400.0000,47
Anadolu Efes14.696.052.6281,21
Arçelik11.568.466.8701,28
Vakıflar Bankası11.200.000.0000,38
Koza Altın9.836.250.0002,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:30
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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