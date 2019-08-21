0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 848 milyar lira oldu

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 848 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.378.215.8751,30
Garanti Bankası37.128.000.0000,74
Akbank35.516.000.0000,72
Tüpraş33.931.801.6002,63
Bim Mağazalar29.570.640.0008,77
Enka İnşaat27.350.000.0000,74
Turkcell26.400.000.0001,53
İş Bankası (C)24.074.839.5000,46
Ereğli Demir Çelik21.385.000.0000,75
Yapı ve Kredi Bank.20.695.275.6460,51
ASELSAN20.542.800.0001,82
Ford Otosan20.493.144.0005,18
Türk Telekom19.005.000.0002,38
Sabancı Holding17.506.665.7280,57
İskenderun Demir Çelik17.487.000.0001,16
Türk Hava Yolları15.359.400.0000,46
Anadolu Efes14.518.421.0491,19
Arçelik11.784.699.8951,30
Vakıflar Bankası10.925.000.0000,37
Koza Altın9.462.625.0002,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:36
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    1. TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    2. Ataşehir’de alışveriş merkezinde..
    3. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    4. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    5. 3 isim daha görevden alındı
    6. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    7. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    8. Hakem Heyeti süreci başladı
    9. Zonguldak’ta kuvvetli yağış hayatı..
    10. Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    11. İsveç’teki İranlılardan rejim karşıtı..
    12. Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    15. Nijerya'da yeni kabine açıklandı
    16. Haşdi Şabi, üslerine yönelik..
    17. Sivas’ta 184 daireye yapı ruhsatı..
    18. Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem..
    19. 2 kolunu silaj makinesine kaptıran..
    20. Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa..
    21. Büyükşehir itfaiye erleri nöbette
    22. Kahraman itfaiyeci
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. Borsa günü düşüşle tamamladı
    25. Mayına basarak yaralanan asker baba..
    26. Turşuluk salatalık üreticisi su..
    27. Trump'ın Rusya’nın yeniden G7..
    28. Kolundan yaralanan çocuğun yengesi göz..
    29. Cimbom'da flaş gelişme! Mitroglou..
    30. Diyarbakır’da zincirleme trafik..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!