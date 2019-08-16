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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 849 milyar lira oldu

16 Ağustos 2019 Cuma 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 849 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.671.523.8811,34
Garanti Bankası37.506.000.0000,75
Akbank36.036.000.0000,73
Tüpraş31.502.735.3602,44
Bim Mağazalar30.420.720.0009,03
Turkcell27.390.000.0001,59
Enka İnşaat27.150.000.0000,74
İş Bankası (C)24.074.839.5000,46
Ereğli Demir Çelik21.735.000.0000,77
Ford Otosan21.142.327.5005,35
Yapı ve Kredi Bank.21.117.628.2100,52
ASELSAN19.266.000.0001,70
Türk Telekom18.060.000.0002,26
Sabancı Holding17.527.069.7670,57
İskenderun Demir Çelik17.429.000.0001,16
Türk Hava Yolları15.732.000.0000,47
Anadolu Efes13.772.368.4171,13
Arçelik11.284.661.0241,25
Vakıflar Bankası10.925.000.0000,37
Koza Altın9.866.750.0002,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:44
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