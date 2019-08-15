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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 854 milyar lira oldu

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 854 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.936.113.4461,32
Garanti Bankası38.976.000.0000,77
Akbank37.336.000.0000,76
Tüpraş32.554.496.0002,53
Bim Mağazalar29.934.960.0008,88
Enka İnşaat26.750.000.0000,73
Turkcell26.532.000.0001,54
İş Bankası (C)24.299.838.0000,46
Ereğli Demir Çelik22.260.000.0000,78
Yapı ve Kredi Bank.21.539.980.7740,53
Ford Otosan20.422.962.0005,17
ASELSAN19.459.800.0001,72
Türk Telekom18.375.000.0002,30
İskenderun Demir Çelik17.719.000.0001,18
Sabancı Holding17.608.685.9250,58
Türk Hava Yolları16.228.800.0000,49
Anadolu Efes13.938.157.8911,15
Vakıflar Bankası11.300.000.0000,39
Arçelik11.250.874.6131,24
Koza Altın9.683.750.0002,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:50
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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