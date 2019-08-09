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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 874 milyar lira oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 18:47
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.772.959.8031,34
Garanti Bankası41.034.000.0000,82
Akbank39.520.000.0000,80
Tüpraş33.831.633.9202,63
Bim Mağazalar29.267.040.0008,68
Enka İnşaat27.600.000.0000,75
Turkcell27.060.000.0001,57
İş Bankası (C)25.919.827.2000,49
Ereğli Demir Çelik23.555.000.0000,83
Yapı ve Kredi Bank.22.553.626.9280,56
Ford Otosan20.107.143.0005,09
Türk Telekom19.740.000.0002,47
ASELSAN19.619.400.0001,74
İskenderun Demir Çelik18.647.000.0001,24
Sabancı Holding18.465.655.5760,60
Türk Hava Yolları16.725.600.0000,50
Anadolu Efes14.257.894.7331,17
Vakıflar Bankası11.875.000.0000,41
Arçelik11.345.476.5621,25
Şişe Cam9.697.500.0000,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:47
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