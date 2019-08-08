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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 870 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.620.805.9191,40
Garanti Bankası40.446.000.0000,80
Akbank38.844.000.0000,79
Tüpraş34.833.310.7202,70
Bim Mağazalar28.842.000.0008,56
Enka İnşaat28.250.000.0000,79
Turkcell26.554.000.0001,54
İş Bankası (C)26.279.824.8000,52
Ereğli Demir Çelik23.835.000.0000,90
Yapı ve Kredi Bank.22.722.567.9540,56
Ford Otosan20.265.052.5005,13
ASELSAN19.881.600.0001,76
Türk Telekom19.425.000.0002,44
Sabancı Holding18.853.332.3220,62
İskenderun Demir Çelik18.705.000.0001,36
Türk Hava Yolları16.560.000.0000,50
Anadolu Efes13.405.263.1541,10
Vakıflar Bankası11.575.000.0000,40
Arçelik11.163.029.9471,23
Şişe Cam9.697.500.0000,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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