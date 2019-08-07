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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 864 milyar lira oldu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 864 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.189.703.2511,39
Garanti Bankası41.202.000.0000,82
Akbank38.272.000.0000,78
Tüpraş34.182.220.8002,92
Bim Mağazalar28.368.384.0008,42
Enka İnşaat28.200.000.0000,79
İş Bankası (C)26.549.823.0000,53
Turkcell26.400.000.0001,53
Ereğli Demir Çelik23.555.000.0000,89
Yapı ve Kredi Bank.22.384.685.9030,55
Ford Otosan20.001.870.0005,06
ASELSAN19.881.600.0001,76
Türk Telekom18.935.000.0002,37
İskenderun Demir Çelik18.734.000.0001,36
Sabancı Holding18.730.908.0870,61
Türk Hava Yolları16.518.600.0000,50
Anadolu Efes12.552.631.5761,04
Vakıflar Bankası11.575.000.0000,40
Arçelik11.163.029.9471,23
Şişe Cam9.765.000.0000,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:50
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