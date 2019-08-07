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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.787.319.0231,44
Garanti Bankası41.706.000.0000,83
Akbank39.000.000.0000,79
Tüpraş34.307.430.4002,94
Enka İnşaat28.650.000.0000,81
Bim Mağazalar28.453.392.0008,44
İş Bankası (C)27.089.819.4000,54
Turkcell26.950.000.0001,56
Ereğli Demir Çelik23.975.000.0000,90
Yapı ve Kredi Bank.22.807.038.4670,56
ASELSAN20.599.800.0001,82
Ford Otosan20.545.780.5005,20
Sabancı Holding19.159.392.9120,63
Türk Telekom19.145.000.0002,40
İskenderun Demir Çelik18.850.000.0001,37
Türk Hava Yolları16.905.000.0000,51
Anadolu Efes12.588.157.8911,05
Vakıflar Bankası11.925.000.0000,42
Arçelik11.575.224.1521,28
Şişe Cam10.170.000.0000,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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