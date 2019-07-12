Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 876 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (Günlük) 12.07.2019 PD PD/DD Koç Holding 46.305.498.393 1,42 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,83 Akbank 38.740.000.000 0,81 Tüpraş 31.102.064.640 2,66 Enka İnşaat 29.500.000.000 0,83 Turkcell 29.414.000.000 1,74 İş Bankası (C) 28.169.812.200 0,56 Bim Mağazalar 27.172.200.000 7,26 Ereğli Demir Çelik 25.725.000.000 0,97 Yapı ve Kredi Bank. 21.539.980.774 0,55 Ford Otosan 21.475.692.000 6,15 ASELSAN 19.357.200.000 1,80 İskenderun Demir Çelik 19.256.000.000 1,40 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,64 Türk Telekom 18.725.000.000 2,37 Türk Hava Yolları 16.698.000.000 0,50 Arçelik 13.730.797.126 1,57 Anadolu Efes 11.972.368.418 1,00 Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,42 Şişe Cam 10.710.000.000 0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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