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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 876 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (Günlük) 12.07.2019PDPD/DD
Koç Holding46.305.498.3931,42
Garanti Bankası40.026.000.0000,83
Akbank38.740.000.0000,81
Tüpraş31.102.064.6402,66
Enka İnşaat29.500.000.0000,83
Turkcell29.414.000.0001,74
İş Bankası (C)28.169.812.2000,56
Bim Mağazalar27.172.200.0007,26
Ereğli Demir Çelik25.725.000.0000,97
Yapı ve Kredi Bank.21.539.980.7740,55
Ford Otosan21.475.692.0006,15
ASELSAN19.357.200.0001,80
İskenderun Demir Çelik19.256.000.0001,40
Sabancı Holding18.812.524.2440,64
Türk Telekom18.725.000.0002,37
Türk Hava Yolları16.698.000.0000,50
Arçelik13.730.797.1261,57
Anadolu Efes11.972.368.4181,00
Vakıflar Bankası11.900.000.0000,42
Şişe Cam10.710.000.0000,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:27
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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