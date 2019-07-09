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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 862 milyar lira oldu

09 Temmuz 2019 Salı 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 862 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.276.779.9531,36
Garanti Bankası40.110.000.0000,83
Akbank38.272.000.0000,80
Enka İnşaat29.400.000.0000,83
Tüpraş28.898.375.6802,47
İş Bankası (C)28.214.811.9000,56
Turkcell28.050.000.0001,65
Bim Mağazalar26.716.800.0007,14
Ereğli Demir Çelik25.480.000.0000,96
Ford Otosan21.194.964.0006,07
Yapı ve Kredi Bank.21.117.628.2100,54
ASELSAN19.482.600.0001,81
İskenderun Demir Çelik19.401.000.0001,41
Sabancı Holding18.098.382.8680,62
Türk Telekom17.570.000.0002,23
Türk Hava Yolları16.932.600.0000,51
Arçelik12.703.690.2541,45
Anadolu Efes11.913.157.8920,99
Vakıflar Bankası11.300.000.0000,39
Şişe Cam10.710.000.0000,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:42
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