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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 878 milyar lira oldu

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.733.241.6021,38
Garanti Bankası41.664.000.0000,86
Akbank39.000.000.0000,82
İş Bankası (C)29.204.805.3000,58
Enka İnşaat28.550.000.0000,80
Tüpraş28.322.411.5202,42
Turkcell27.654.000.0001,63
Ereğli Demir Çelik26.355.000.0000,99
Bim Mağazalar25.790.820.0006,89
Yapı ve Kredi Bank.21.708.921.8000,56
Ford Otosan21.177.418.5006,07
ASELSAN20.417.400.0001,90
İskenderun Demir Çelik19.546.000.0001,42
Sabancı Holding18.955.352.5190,65
Türk Telekom18.165.000.0002,30
Türk Hava Yolları17.857.200.0000,54
Arçelik12.953.709.6901,48
Anadolu Efes12.114.473.6811,01
Vakıflar Bankası11.850.000.0000,41
Şişe Cam11.047.500.0000,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:40
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