0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 874 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.113.626.3101,39
Garanti Bankası41.076.000.0000,85
Akbank37.076.000.0000,78
Turkcell29.040.000.0001,71
Tüpraş28.898.375.6802,47
Enka İnşaat28.350.000.0000,80
İş Bankası (C)28.259.811.6000,56
Ereğli Demir Çelik27.020.000.0001,02
Bim Mağazalar26.185.500.0007,00
Yapı ve Kredi Bank.21.455.510.2610,55
Ford Otosan21.335.328.0006,11
ASELSAN20.805.000.0001,93
İskenderun Demir Çelik20.126.000.0001,46
Türk Telekom18.550.000.0002,35
Türk Hava Yolları18.409.200.0000,56
Sabancı Holding18.261.615.1820,62
Arçelik13.122.641.7411,50
Anadolu Efes12.221.052.6281,02
Vakıflar Bankası11.750.000.0000,41
Şişe Cam11.475.000.0000,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu sallanıyor
    1. Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu..
    2. İBB’de kırmızı alarm! İzinler iptal..
    3. İkinci el otomobilde ÖTV hareketliliği..
    4. TÜSİAD heyeti, İmamoğlu'nu ziyaret etti
    5. Gez-Gör’den öğretmenlere tarih turu
    6. Turizmde yeni hedef: Uzakdoğu
    7. UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev
    8. Küçük İskender için Akatlar Kültür..
    9. BM: "Libya’daki hava saldırısından..
    10. Samsun'da servis ile kamyonet..
    11. Kongo'da Ebola ölümleri bin 500'ü..
    12. Kolarov gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye..
    13. Giresun’da yayla şenlikleri başlıyor
    14. OTSO’da proje başarısı
    15. Türkiye, PKK'lı teröristle sözde..
    16. Yamaç paraşütüyle atladılar, yaya..
    17. Dondurma almaya giden 3 yaşındaki..
    18. FETÖ'cü Yargıtay eski Üyesine 7 yıl 6..
    19. Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin..
    20. Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi için..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”